В Одесі фірму запідозрили в підробці туалетного паперу «Обухів», фото: pixabay

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Туалетний папір «Обухів» підроблено одеською фірмою «Єлизавета-ОД».

Київський картонно-паперовий комбінат заявив про «клонування» своєї продукції. Про це повідомляють в Антимонопольному комітеті України.

Експерти провели анкетування громадян. Було встановлено, що більше половини респондентів сприймають упаковки туалетного паперу як схожі між собою. Товар одеської компанії називається «Опухіф 65м». Цей факт суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. На думку фахівців, виробництво порушує права Київського картонно-паперового комбінату як суб'єкта господарювання.

В АМКУ прокоментували дії одеського підприємства. Чиновники вважають, що зафіксовані порушення, передбачені статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». За їхніми словами, незаконно використовувалося позначення без дозволу суб'єкта.

Раніше прокуратура Львівської області зафіксувала факти зловживань на шахтах. На 6 шахтах в рамках спецоперації провели обшуки.