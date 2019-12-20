Рада урегулировала вопросы трансплантации

https://racurs.ua/n131084-rada-uregulirovala-voprosy-transplantacii-anatomicheskih-materialov-cheloveku.html

Ракурс

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2457, призванный урегулировать вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

За этот законопроект проголосовали 320 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что трансплантация часто является безальтернативным методом лечения ряда заболеваний и повреждений жизненно важных органов, однако Украина существенно отстает в развитии этой сферы.

Одной из причин этой ситуации, по мнению авторов законопроекта, являются недостатки законодательства, в частности, перегруженность и чрезмерная детализация закона «О применении трансплантации анатомических материалов человеку».

Детальное прописывание процессов, которые до этого не были отработаны в реальной жизни, препятствует практической реализации закона и созданию эффективной, функционирующей системы трансплантации, — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за чрезмерной угрозы преследования врачей, которые, не продержавшись какой-либо из норм законодательства, независимо от обстоятельств, могли быть привлечены к уголовной ответственности, профессиональному сообществу стало легче не предпринимать каких-либо действий, направленных на оказание медицинской помощи методом трансплантации.

Из-за этого даже небольшое количество оперативных вмешательств по поводу трансплантации органов, хотя бы от родственных доноров, еще более снизилась, — отмечается в пояснительной записке.

Еще одной проблемой, которую призван решить этот законопроект, является отсутствие необходимых нормативно-правовых актов для создания и функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), в результате чего существует риск, что на 1 января 2020 года возникнет правовой вакуум, который сделает невозможным применение трансплантации как метода лечения в Украине.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2428, который вносит в законодательство изменения, призванные решить ряд насущных проблем в сфере здравоохранения.