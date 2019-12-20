Рада врегулювала питання трансплантації

https://racurs.ua/ua/n131084-rada-vreguluvala-pytannya-transplantaciyi-anatomichnyh-materialiv-ludyni.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 2457, покликаний врегулювати питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

За цей законопроект проголосували 320 народних депутатів. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці автори законопроекту наголошують, що трансплантація часто є безальтернативним методом лікування низки захворювань та ушкоджень життєво важливих органів, проте Україна суттєво відстає в розвитку цієї сфери.

Однією з причин цієї ситуації, на думку авторів законопроекту, є недоліки законодавства, зокрема, перевантаженість та надмірна деталізація закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Детальне прописування процесів, які до цього не були відпрацьовані в реальному житті, чинить перешкоди для практичної реалізації закону та створення ефективної, функціонуючої системи трансплантації, — наголошується в пояснювальній записці.

Автори законопроекту наголошують, що через надмірну загрозу переслідування лікарів, які, не дотримавшись будь-якої з норм законодавства, незалежно від обставин, могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності, професійній спільноті стало легше не вживати будь-яких дій, спрямованих на надання медичної допомоги методом трансплантації.

Через це навіть невелика кількість оперативних втручань з приводу трансплантації органів, хоча б від родинних донорів, ще більш знизилась, — зазначається в пояснювальній записці.

Ще однією проблемою, яку покликаний вирішити цей законопроект, є відсутність необхідних нормативно правових актів для утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), в результаті чого існує ризик, що станом на 1 січня 2020 року виникне правовий вакуум, який унеможливить застосування трансплантації як методу лікування в Україні.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект № 2428, який вносить до законодавства зміни, покликані вирішити низку нагальних проблем у сфері охорони здоров’я.