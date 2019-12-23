SkyUp открывает из Киева рейсы в Лиссабон и Тирану. Фото: Avianews

https://racurs.ua/n131193-vesnoy-skyup-otkryvaet-aviareysy-iz-kieva-v-lissabon-i-tiranu.html

Ракурс

Авиакомпания SkyUp Airlines весной запускает авиарейсы из Киева в Тирану и Лиссабон. Напомним, Тирана является столицей Албании, а Лиссабон — столицей Португалии.

Начиная с 29 марта 2020 года, украинцы смогут по понедельникам и пятницам летать в Лиссабон. Цена билета в одну сторону без учета стоимости багажа стартует 2,8 тыс. грн, сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 30 мая, по субботам будут осуществляться авиарейсы в Тирану. С 8 июня авиарейсы будут совершаться по понедельникам, средам и субботам. Стоимость перелета в одну сторону без учета багажа составит от 2,3 тыс. грн.

SkyUp Airlines работает в Украине с июня 2016 года. Всего авиакомпания выполняет рейсы по 47 маршрутам, 15 из которых — чартерные. Регулярные рейсы составляют 61% от общего числа перелетов.

Как ранее писал «Ракурс», с 1 апреля стартует новый авиарейс SkyUp Airlines из Киева в Пизу. Рейс будет осуществляться по средам и субботам. Цена билета стартует от 1667 грн.