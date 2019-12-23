SkyUp у травні відкриє авіарейси з Києва до Лісабона і Тирани

SkyUp відкриває з Києва рейси до Лісабона і Тирани. Фото: Avianews

https://racurs.ua/ua/n131193-navesni-skyup-vidkryvaie-aviareysy-z-kyieva-do-lisabonu-i-tyrany.html

Ракурс

Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запускає авіарейси з Києва до Тирани і Лісабона. Нагадаємо, Тирана є столицею Албанії, а Лісабон — столицею Португалії.

Починаючи з 29 березня 2020 року, українці зможуть щопонеділка та щоп’ятниці літати до Лісабона. Ціна квитка в один бік без урахування вартості багажу починатиметься від 2,8 тис. грн, повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 30 травня, по суботах здійснюватиметься авіарейси до Тирани. Із 8 червня авіарейси відбуватимуться по понеділках, середах і суботах. Вартість перельоту в один бік без урахування багажу становитиме від 2,3 тис. грн.

SkyUp Airlines працює з червня 2016 року. Всього авіакомпанія виконує рейси за 47 маршрутами, 15 із яких — чартерні. Регулярні рейси становлять 61% від загальної кількості перельотів.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 квітня стартує новий авіарейс SkyUp Airlines з Києва до Пізи. Рейс виконуватиметься щосереди і щосуботи. Ціна квитка починатиметься від 1667 грн.