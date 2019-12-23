Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
SkyUp відкриває з Києва рейси до Лісабона і Тирани. Фото: Avianews

SkyUp у травні відкриє авіарейси з Києва до Лісабона і Тирани

23 гру 2019, 13:38
999

Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запускає авіарейси з Києва до Тирани і Лісабона. Нагадаємо, Тирана є столицею Албанії, а Лісабон — столицею Португалії.

Починаючи з 29 березня 2020 року, українці зможуть щопонеділка та щоп’ятниці літати до Лісабона. Ціна квитка в один бік без урахування вартості багажу починатиметься від 2,8 тис. грн, повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 30 травня, по суботах здійснюватиметься авіарейси до Тирани. Із 8 червня авіарейси відбуватимуться по понеділках, середах і суботах. Вартість перельоту в один бік без урахування багажу становитиме від 2,3 тис. грн.

SkyUp Airlines працює з червня 2016 року. Всього авіакомпанія виконує рейси за 47 маршрутами, 15 із яких — чартерні. Регулярні рейси становлять 61% від загальної кількості перельотів.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 квітня стартує новий авіарейс SkyUp Airlines з Києва до Пізи. Рейс виконуватиметься щосереди і щосуботи. Ціна квитка починатиметься від 1667 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини