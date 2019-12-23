В России готовятся к действиям по изоляции интернета, фото: Overlockers

https://racurs.ua/n131211-cheburnet-na-podhode-v-rossii-provodyatsya-ucheniya-po-izolyacii-interneta.html

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Сегодня в РФ проходят учения по изоляции российского сегмента интернета.

Они охватывают всю страну, в них принимают участие операторы связи и органы власти. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи РФ Алексея Соколова, который руководит этими учениями.

Учения проводятся в соответствии с так называемым «законом о суверенном интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления российским сегментом интернета и т. д. Этот закон вступил в силу 1 ноября этого года, но все его положения начнут действовать с 2021 года.

Соколов пообещал, что российские пользователи интернета не почувствуют на себе сегодняшних учений, а также анонсировал проведение других подобных учений в будущем.

Предложения изолировать российский сегмент интернета в РФ неоднократно озвучиваются уже много лет.

Так, в 2014 году сенатор Максим Кавджарадзе заявил о необходимости создания внутрироссийской сети, чтобы «уйти из-под крыла США», которую он предложил назвать «Чебурнет». С тех пор это слова набрало популярности как название действий российских властей по изоляции интернета.

Напомним, закон об изоляции интернета верхняя палата российского парламента поддержала в апреле этого года.