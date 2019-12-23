У Росії готуються до дій з ізоляції інтернету, фото: Overlockers

https://racurs.ua/ua/n131211-cheburnet-na-pidhodi-u-rosiyi-provodyatsya-navchannya-z-izolyaciyi-internetu.html

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Сьогодні в РФ відбуваються навчання щодо ізоляції російського сегмента інтернету.

Вони охоплюють всю країну, у них беруть участь оператори зв’язку та органи влади. Про це повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на заступника голови Мінкомзв’язку РФ Олексія Соколова, який керує цими навчаннями.

Навчання проводяться відповідно до так званого «закону про суверенний інтернет», який передбачає створення національної системи маршрутизації інтернет-трафіку, інструментів централізованого управління російським сегментом інтернету тощо. Цей закон набрав чинності 1 листопада цього року, але всі його положення почнуть діяти з 2021 року.

Соколов пообіцяв, що російські користувачі інтернету не відчують на собі сьогоднішніх навчань, а також анонсував проведення інших подібних навчань у майбутньому.

Пропозиції ізолювати російський сегмент інтернету у РФ неодноразово озвучуються вже протягом багатьох років.

Так, у 2014 році сенатор Максим Кавджарадзе заявив про необхідність створення внутрішньоросійської мережі, щоб «піти з-під крила США», котру він запропонував назвати «Чебурнет». Відтоді це слова набрало популярності як назва дій російської влади з ізоляції інтернету.

Нагадаємо, закон про ізоляцію інтернету верхня палата російського парламенту підтримала у квітні цього року.