Убийство бизнесмена в Киеве: в полиции рассказали детали преступления, фото: pxfuel

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Ракурс

Убийство бизнесмена в Киеве, которое произошло 23 декабря, расследуют правоохранительные органы.

Убийца совершил не менее 11 выстрелов в сторону мужчины. Об этом сообщают «Українські національні новини».

Предприниматель в момент нападения находился на заднем сиденье собственного автомобиля. Транспортное средство было припарковано рядом с кафе. Вместе с мужчиной в салоне машины находилась его знакомая. Она не пострадала.

Правоохранители выяснили, что преступник прибыл на место преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz. Он осуществил не менее 11 выстрелов в сторону мужчину и скрылся с места происшествия. Позже под мостом Патона транспортное средство обнаружили сожженным.

Неизвестный в столичном Гидропарке застрелил мужчину 23 декабря. Полиция начала специальную операцию для поиска злоумышленника. Дело расследуется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие следственные действия.

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