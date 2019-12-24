Вбивство бізнесмена у Києві: у поліції розповіли деталі злочину, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n131237-vbyvstvo-biznesmena-u-kyievi-u-policiyi-rozpovily-detali-zlochynu.html

Ракурс

Вбивство бізнесмена у Києві, яке сталось 23 грудня, розслідують правоохоронні органи.

Вбивця здійснив щонайменше 11 пострілів у бік чоловіка. Про це повідомляють «Українські національні новини».

Підприємець у момент нападу перебував на задньому сидінні власного автомобіля. Транспортний засіб було припарковано поряд з кафе. Разом з чоловіком у салоні машини знаходилась його знайома. Вона не постраждала.

Правоохоронці з’ясували, що нападник прибув на місце злочину на автомобілі марки Mercedes-Benz. Він здійснив не менше 11 пострілів у бік чоловіка і зник з місця події. Пізніше під мостом Патона транспортний засіб виявили спаленим.

Невідомий у столичному Гідропарку застрелив чоловіка 23 грудня. Поліція почала спеціальну операцію для розшуку зловмисника. Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні слідчі дії.

Раніше у Києві обстріляли рейсовий автобус. Обстріляли рейсовий автобус сполученням «Київ — Житомир» у Святошинському районі української столиці.