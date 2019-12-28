Зарплата врачей. Фото: Petr Kratochvil / publicdomainpictures

https://racurs.ua/n131425-zarplatu-vrachey-povyshat-nujno-no-za-schet-gosbudjeta-eto-nerealno-ekspert.html

Ракурс

Медики начали выходить на протесты с требованиями обеспечить финансирование здравоохранения на уровне 7% от ВВП и установить зарплату врачам в 27 тыс. грн, среднему медперсоналу — 16 тыс. грн, младшему — 10 тыс. грн.

Но сделать это только за счет государственного бюджета невозможно, пишет в своем блоге на «Ракурсе» основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин. «В существующих экономических реалиях в Украине невозможно обеспечить необходимый уровень финансирования здравоохранения только из государственного бюджета. Это утопия. Нужно искать другие дополнительные источники финансирования», — убежден эксперт.

Он напоминает, что сейчас средняя зарплата в здравоохранении составляет 6,94 тыс. грн в месяц. Для 778 тыс. работников здравоохранения в год необходимо более 66 млрд грн. Всего в Украине 161 тыс. врачей, 338 тыс. среднего медицинского персонала и 279 тыс. младшего медперсонала. Чтобы повысить зарплату врачам до 27 тыс. грн, нужно 52,2 млрд грн в год. Среднему медперсоналу — до 16 тыс. грн — 64,9 млрд грн в год, а младшему медперсоналу — до 10 тыс. грн — 33,5 млрд грн в год. Чтобы удовлетворить требования медиков о повышении зарплат, надо обеспечить финансирование в размере 150,54 млрд грн в год.

«Это невозможно сделать за счет бюджета. Например, повышение налоговой нагрузки приведет к уходу экономики в тень, потере ее конкурентоспособности, экономической стагнации и еще большему сокращению поступлений в бюджет, — объясняет эксперт. — В нашей стране можно построить эффективную систему здравоохранения, в которой медик будет иметь достойную зарплату и условия труда, а пациенты — доступное лечение современными медицинскими технологиями, только коренным образом изменив систему здравоохранения — с государственной на социально-страховую».

Подтуркин отмечает, что система медобслуживания получит таким образом дополнительный целевой источник финансирования — страховые взносы со стороны государства, работодателя и самого пациента. «И это не абстрактные налоги, которые растворятся в разных направлениях государственных расходов, а целевые платежи, которые непосредственно профинансируют зарплаты врачей и медиков, обеспечат жизнедеятельность больниц и лечение конкретных пациентов — застрахованных лиц. Поэтому и пациент, и работодатель будут заинтересованы их платить», — подчеркивает он и добавляет, что именно обязательное страхование позволит обеспечить финансирование здравоохранения на необходимом минимальном уровне в 7% ВВП или 310−330 млрд грн в год.