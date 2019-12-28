Зарплата лікарів. Фото: Petr Kratochvil / publicdomainpictures

https://racurs.ua/ua/n131425-zarplatu-likariv-pidvyschuvaty-treba-ale-za-kosht-derjbudjetu-ce-nerealno-ekspert.html

Ракурс

Медики почали виходити на протести з вимогами забезпечити фінансування охорони здоров’я на рівні 7% від ВВП та встановити зарплату лікарям у 27 тис. грн, середньому медперсоналу — 16 тис. грн, молодшому — 10 тис. грн.

Та зробити це тільки коштом державного бюджету неможливо, пише у своєму блозі на «Ракурсі» засновник Українського медичного експертного співтовариства Дмитро Підтуркін. «В існуючих економічних реаліях в Україні неможливо забезпечити необхідний рівень фінансування охорони здоров’я тільки з державного бюджету. Це утопія. Потрібно шукати інші додаткові джерела фінансування», — переконаний експерт.

Він нагадує, що нині середня зарплата в охороні здоров’я становить 6,94 тис. грн на місяць. Для 778 тис. працівників охорони здоров’я на рік необхідно понад 66 млрд грн. Загалом в Україні 161 тис. лікарів, 338 тис. середнього медичного персоналу та 279 тис. молодшого медперсоналу. Щоби підвищити зарплату лікарям до 27 тис. грн, потрібно 52,2 млрд грн на рік. Середньому медперсоналу — до 16 тис. грн — 64,9 млрд грн на рік, а молодшому медперсоналу — до 10 тис. грн — 33,5 млрд грн на рік. Щоб задовольнити вимоги медиків про підвищення зарплат, треба забезпечити фінансування у розмірі 150,54 млрд грн на рік.

«Це неможливо зробити за рахунок бюджету. Наприклад, підвищення податкового навантаження призведе до відходу економіки в тінь, втрати її конкурентоспроможності, економічної стагнації і ще більшого скорочення надходжень до бюджету, — пояснює експерт. — У нашій країні можна побудувати ефективну систему охорони здоров’я, в якій медик матиме гідну зарплату і умови праці, а пацієнти — доступне лікування сучасними медичними технологіями, лише докорінно змінивши систему охорони здоров’я — з державної на соціально-страхову».

Підтуркін зауважує, що система медобслуговування отримає таким чином додаткове цільове джерело фінансування — страхові внески з боку держави, роботодавця і самого пацієнта. «І це не абстрактні податки, які розчиняться в різних напрямах державних витрат, а цільові платежі, які безпосередньо профінансують зарплати лікарів та медиків, забезпечать життєдіяльність лікарень і лікування конкретних пацієнтів — застрахованих осіб. Тому і пацієнт, і роботодавець будуть зацікавлені їх платити», — наголошує він і додає, що саме обов’язкове страхування дозволить забезпечити фінансування охорони здоров’я на необхідному мінімальному рівні в 7% ВВП або 310−330 млрд грн на рік.