Роналду назван лучшим бомбардиром турниров УЕФА 2019 года

Криштиану Роналду. Фото: Eurosport

https://racurs.ua/n131465-ronaldu-nazvan-luchshim-bombardirom-turnirov-uefa-2019-goda.html

Ракурс

Португальский форвард Криштиану Роналду в четвертый раз за семь лет стал лучшим бомбардиром турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

Об очередном титуле знаменитого португальца сообщается на сайте УЕФА.

Роналду забивал больше всех голов в турнирах УЕФА среди клубов и сборных в 2013, 2014 и 2017 годах. В прошлом году он уступил лидерство Дайшону Редану из «Челси», который также защищает цвета юношеской сборной Нидерландов.

В этом году Роналду забил семь голов, играя за «Ювентус» в Лиге чемпионов УЕФА, а также 14 голов, играя за сборную Португалии в финальной стадии Лиги наций УЕФА и Европейской квалификации.

Его итоговый результат составил 21 мяч, а это на два гола больше, чем забил нападающий «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн.

Еще на гол меньше забила футболистка сборной Нидерландов и «Арсенала» Вивианне Мидема.