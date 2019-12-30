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Ракурс
Кріштіану Роналду. Фото: Eurosport

Роналду став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА 2019 року

30 гру 2019, 13:19
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Португальський форвард Кріштіану Роналду в четвертий раз за сім років став кращим бомбардиром турнірів, що проводяться під егідою УЄФА.

Про черговий титул знаменитого португальця повідомляється на сайті УЄФА.

Роналду забивав більше всіх голів у турнірах УЄФА серед клубів і збірних у 2013, 2014 та 2017 роках. У минулому році він поступився лідерством Дайшону Редану з «Челсі», який також захищає кольори юнацької збірної Нідерландів.

У цьому році Роналду забив сім голів, граючи за «Ювентус» у Лізі чемпіонів УЄФА, а також 14 голів, граючи за збірну Португалії у фінальній стадії Ліги націй УЄФА та Європейської кваліфікації.

Його підсумковий результат склав 21 м’яч, а це на два голи більше, ніж забив нападник «Тоттенхема» і національної збірної Англії Гарі Кейн.

Ще на один гол менше забила футболістка збірної Нідерландів і «Арсеналу» Вівіанне Мідема.

Джерело: Ракурс


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