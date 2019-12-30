Нестор Шуфрич. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131468-u-shufricha-prokommentirovali-afrikanskoe-safari-nardepa.html

Ракурс

Африканское сафари нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича вызвало большой резонанс и возмущение в обществе. Многие считают, что убийство редких животных, которые находятся на грани исчезновения, является безнравственным поступком.

Пресс-служба Шуфрича в Facebook прокомментировала информацию об африканском сафари нардепа.

В сообщении сказано, что Шуфрич посещал Намибию в июле 2013 года. Охота, в которой принимал участие нардеп, велась с разрешения уполномоченных правительством страны органов. Целью охоты были агрессивные самцы непродуктивного возраста, которые подлежали отстрелу.

Шуфрич подчеркнул, что охотился только на непродуктивных самцов зрелого возраста, которые угрожали молодым самцам и жителям окрестных населенных пунктов.

После этой охоты Шуфрич воздержался от подобных поездок в Африку в силу известных обстоятельств.

Как сегодня писал «Ракурс», в соцсетях появились снимки Шуфрича, сделанные во время африканского сафари нардепа. На фото Шуфрич позирует с охотничьими трофеями, среди которых есть животные исчезающих видов.