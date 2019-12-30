Нестор Шуфрич. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131468-u-shufrycha-prokomentuvaly-afrykanske-safari-nardepa.html

Ракурс

Африканське сафарі нардепа від партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестора Шуфрича викликало великий резонанс і обурення у суспільстві. Багато хто вважає, що вбивство рідкісних тварин, які знаходяться на межі зникнення, є аморальним вчинком.

Прес-служба Шуфрича у Facebook прокоментувала інформацію про африканське сафарі нардепа.

У повідомленні сказано, що Шуфрич відвідував Намібію у липні 2013 року. Полювання, в якому приймав участь нардеп, велося із дозволу уповноважених урядом країни органів. Метою полювання були агресивні самці непродуктивного віку, які підлягали відстрілу.

Шуфрич підкреслив, що полював тільки на непродуктивних самців зрілого віку, які представляли загрозу для молодих самців та жителів навколишніх населених пунктів.

Після цього полювання Шуфрич утримався від подібних поїздок до Африки в силу відомих обставин.

Як сьогодні писав «Ракурс», у соцмережах з’явилися знімки Шуфрича, зроблені під час африканського сафарі нардепа. На фото Шуфрич позує із мисливськими трофеями, серед яких є тварини зникаючих видів.