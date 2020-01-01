«Турецкий поток»: Болгария начала получать российский газ в обход Украины

Болгария начала получать российский газ в обход Украины. Фото: profile.ru

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Болгария с 1 января начала получать российский газ через Турцию в обход Украины.

Газ транспортируется по газопроводу «Турецкий поток». В конце 2019 года компании «Булгаргаз» и «Газпромэкспорт» заключили договор, который предусматривает, что через новую точку стыковки «Странджа-2» на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что Болгария будет экономить в среднем 70 млн левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%. Об этом 1 января сообщает «Радіо Свобода».

По словам генерального директора компании «Булгаргаз» Владимира Малинова, от болгарско-турецкой границы до компрессорной станции «Странджа» и до газоизмерительной станции всего 11 км газопровода.

Они вводятся в эксплуатацию. И существующая инфраструктура, в частности Трансбалканский газопровод, также готов к транспортировке по уже существующему маршруту, — заявил Малинов.

Напомним, 1 января «Оператор ГТС Украины» отчитался о продлении транзита российского газа в страны Европы по новому соглашению между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Ранее, 30 декабря, Украина и Россия подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет.