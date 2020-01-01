«Турецький потік»: Болгарія почала отримувати російський газ в обхід України

Болгарія почала отримувати російський газ в обхід України. Фото: profile.ru

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Болгарія з 1 січня почала отримувати російський природний газ через Туреччину в обхід України.

Газ транспортується газогоном «Турецький потік». Наприкінці 2019 року компанії «Булгаргаз» та «Газпромекспорт» заключили договір, який передбачає, що через нову точку стикування «Странджа-2» на кордоні з Туреччиною Болгарія буде отримувати 2,9 млрд куб. м газу на рік. Очікується, що Болгарія буде економити в середньому 70 млн левів щороку від транзитних зборів, а газ може подешевшати на 5%. Про це 1 січня повідомляє «Радіо Свобода».

За словами генерального директора компанії «Булгаргаз» Владимира Малинова, від болгарсько-турецького кордону до компресорної станції «Странджа» та до газовимірювальної станції всього 11 км газогону.

Вони вводяться в експлуатацію. І існуюча інфраструктура, зокрема Трансбалканський газопровід також готовий до транспортування за вже існуючим маршрутом, — заявив Малинов.

Нагадаємо, 1 січня «Оператор ГТС України» відзвітував про продовження транзиту російського газу в країни Європи за новою угодою між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом». Раніше, 30 грудня, Україна і Росія підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на п’ять років.