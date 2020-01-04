США и Иран. Фото: Вести Экономика

https://racurs.ua/n131630-sayt-prizyvnoy-slujby-ssha-obvalilsya-iz-za-feyka-o-nachale-tretey-mirovoy-voyny.html

Ракурс

В США произошел обвал сайта призывной службы страны из-за распространения в соцсетях информации о начале Третьей мировой войны. Сайт обвалился через несколько часов после объявления о гибели командующего иранскими элитными силами Касема Сулеймани в результате авиаудара, нанесенного американскими войсками. Приказ об ударе был отдан президентом США Дональдом Трампом.

Об обвале сайта сообщило издание CNN.

Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) остается в тренде Twitter с пятницы. Правительство Ирана пообещало нанести ответный удар по США и в соцсетях сразу же появились опасения относительно начала войны между странами.

В призывной службе США заявили, что сайт ведомства был не готов к такому количеству трафика, который появился после распространения дезинформации о начале Третьей мировой войны. В службе сообщили, что ведутся работы по восстановлению работоспособности ресурса ведомства.

Несмотря на то, что в США с 1973 года военная служба проходит исключительно на контрактной основе, отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию в случае объявления о мобилизации.

Как ранее писал «Ракурс», после ликвидации Сулеймани США готовы отправить 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток.