США і Іран. Фото: Вісті Економіка

https://racurs.ua/ua/n131630-sayt-pryzovnoyi-slujby-ssha-obvalyvsya-cherez-feyk-pro-pochatok-tretoyi-svitovoyi-viyny.html

Ракурс

У США стався обвал сайту призовної служби країни через поширення у соціальних мережах інформації про початок Третьої світової війни. Сайт обвалився через кілька годин після оголошення про загибель командувача іранськими елітними силами Касема Сулеймані в результаті авіаудару, нанесеного американськими військами. Наказ про удар віддав президент США Дональд Трамп.

Про обвал сайту повідомило видання CNN.

Хештег #WorldWarIII (Третя світова війна) залишається у тренді Twitter із п’ятниці. Уряд Ірану пообіцяв завдати у відповідь удар по США і в соцмережах відразу ж з’явилися побоювання щодо початку війни між країнами.

У призовній службі США заявили, що сайт відомства був не готовий до такої кількості трафіку, який з’явився після поширення дезінформації про початок Третьої світової війни. У службі повідомили, що ведуться роботи з відновлення працездатності ресурсу відомства.

Незважаючи на те, що в США з 1973 року військова служба проходить виключно на контрактній основі, окремі категорії громадян будуть зобов’язані вступити до армії у разі оголошення про мобілізацію.

Як раніше писав «Ракурс», після ліквідації Сулеймані США готові відправити на Близький Схід 3 тис. військовослужбовців із 82-ї повітряно-десантної дивізії.