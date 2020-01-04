ГТС Украины. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n131639-gazprom-v-polnom-obeme-oplachivaet-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-makogon.html

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Транзит газа через Украину оплачен «Газпромом» в полном объеме, несмотря на уменьшение транспортируемых объемов газа.

Об этом сообщил в Facebook директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон заявил, что физические объемы транзита газа временно снизились до 35−45 млн куб. м в сутки. Тем не менее, Украина получает от «Газпрома» оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м газа в сутки.

Макогон добавил, что Украина предоставляет услуги по транзиту газа на условиях предоплаты.

Таким образом, «Газпром» производит оплату за транспортировку газа через Украину из расчета 65 млрд куб. м, забронированных на 2020 год. В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» отметили явные преимущества принципа «качай или плати», который был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами.

Так как в начале года наблюдаются небольшие объемы транспортировки газа, украинская ГТС частично работает в реверсном режиме. Потребители в южных и восточных регионах страны получают газ по газопроводу «Союз» в направлении «запад-восток», что стало возможным благодаря предварительной подготовке схемы работы в реверсном режиме.