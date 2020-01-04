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Ракурс
ГТС України. Фото: ТСН

«Газпром» у повному обсязі оплачує транзит газу через Україну — Макогон

4 січ 2020, 22:51
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Транзит газу через Україну оплачений «Газпромом» у повному обсязі, незважаючи на зменшення обсягів транспортування газу.

Про це повідомив у Facebook директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

Макогон заявив, що фізичні обсяги транзиту газу тимчасово знизилися до 35−45 млн куб. м на добу. Проте, Україна отримує від «Газпрому» оплату в повному обсязі із розрахунку 178 млн куб. м газу на добу.

Макогон додав, що Україна надає послуги з транзиту газу на умовах передоплати.

Таким чином, «Газпром» здійснює оплату за транспортування газу через Україну із розрахунку 65 млрд куб. м, заброньованих на 2020 рік. У прес-службі «Оператора ГТС України» відзначили явні переваги принципу «качай або плати», який був введений в українське енергетичне законодавство відповідно до європейських норм.

Так як на початку року спостерігаються невеликі обсяги транспортування газу, українська ГТС частково працює у реверсному режимі. Споживачі у південних і східних регіонах країни отримують газ по газогону «Союз» у напрямку «захід-схід», що стало можливим завдяки попередній підготовці схеми роботи в реверсному режимі.

Джерело: Ракурс


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