Иран просит Канаду передать сведения о ракетном ударе по самолету МАУ

Авиакатастрофа в Иране. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n131817-iran-prosit-kanadu-peredat-svedeniya-o-raketnom-udare-po-samoletu-mau.html

Ракурс

Иран просит Канаду передать имеющиеся в ее распоряжении данные относительно ракетного удара по самолету МАУ, который разбился вблизи Тегерана.

Иран обратился к Канаде после заявления премьер-министра Джастина Трюдо, который утверждает, что по украинскому самолету был нанесен ракетный удар. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

Мусави сказал, что Иран обращается к премьер-министру Канады, а также к любому другому правительству, которое имеет информацию об авиакатастрофе, чтобы передать ее следователю иранского комитета, который занимается расследованием трагедии.

Как известно, версию о ракетном обстреле самолета МАУ также озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой земля-воздух.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Канады заявил, что украинский самолет МАУ в Иране был сбит ракетой.