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Авиакатастрофа в Иране. Фото: LB.ua

Иран просит Канаду передать сведения о ракетном ударе по самолету МАУ

10 янв 2020, 10:44
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Иран просит Канаду передать имеющиеся в ее распоряжении данные относительно ракетного удара по самолету МАУ, который разбился вблизи Тегерана.

Иран обратился к Канаде после заявления премьер-министра Джастина Трюдо, который утверждает, что по украинскому самолету был нанесен ракетный удар. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

Мусави сказал, что Иран обращается к премьер-министру Канады, а также к любому другому правительству, которое имеет информацию об авиакатастрофе, чтобы передать ее следователю иранского комитета, который занимается расследованием трагедии.

Как известно, версию о ракетном обстреле самолета МАУ также озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой земля-воздух.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Канады заявил, что украинский самолет МАУ в Иране был сбит ракетой.


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