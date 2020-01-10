Іран просить Канаду передати відомості про ракетний удар по літаку МАУ

Авіакатастрофа в Ірані. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n131817-iran-prosyt-kanadu-peredaty-vidomosti-pro-raketnyy-udar-po-litaku-mau.html

Ракурс

Іран просить Канаду передати наявні в її розпорядженні дані щодо ракетного удару по літаку МАУ, який розбився поблизу Тегерана.

Іран звернувся до Канади після заяви прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який стверджує, що по українському літаку було завдано ракетного удару. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, передає Reuters.

Мусаві сказав, що Іран звертається до прем'єр-міністра Канади, а також до будь-якого іншого уряду, який має інформацію про авіакатастрофу, щоб передати її слідчому іранського комітету, який займається розслідуванням трагедії.

Як відомо, версію про ракетний обстріл літака МАУ також озвучив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що літак МАУ міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою земля-повітря.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр Канади заявив, що український літак МАУ в Ірані був збитий ракетою.