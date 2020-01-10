Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авіакатастрофа в Ірані. Фото: LB.ua

Іран просить Канаду передати відомості про ракетний удар по літаку МАУ

10 січ 2020, 10:44
999

Іран просить Канаду передати наявні в її розпорядженні дані щодо ракетного удару по літаку МАУ, який розбився поблизу Тегерана.

Іран звернувся до Канади після заяви прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який стверджує, що по українському літаку було завдано ракетного удару. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, передає Reuters.

Мусаві сказав, що Іран звертається до прем'єр-міністра Канади, а також до будь-якого іншого уряду, який має інформацію про авіакатастрофу, щоб передати її слідчому іранського комітету, який займається розслідуванням трагедії.

Як відомо, версію про ракетний обстріл літака МАУ також озвучив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що літак МАУ міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою земля-повітря.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр Канади заявив, що український літак МАУ в Ірані був збитий ракетою.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Іран просить Канаду передати відомості про ракетний удар по літаку МАУ

Іран офіційно звернувся до Канади з проханням передати наявні відомості про ракетний обстріл літака МАУ, який впав поблизу Тегерана. Дану інформацію іранська сторона хоче використати для розслідування авіакатастрофи

Світові новини
10:44

Зеленський: Версія про ракетний обстріл літака МАУ не виключається, але потрібні докази

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відреагував на появу версії про можливий ракетний обстріл літака МАУ в Ірані, яка вчора ввечері була озвучена прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Новини України
10:13