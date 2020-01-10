За украинскую ГТС "Нафтогаз" может получить 180 млрд грн - Витренко, фото: facebook

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Газотранспортная система Украины (ГТС) может стать очень прибыльной для «Нафтогаза».

Исполнительный директор компании Юрий Витренко оценил доходы на уровне более 180 млрд грн. Об этом он сообщил в интервью Liga.net.

Новый оператор будет отдавать часть прибыли. Доходы покроют расходы и работы, а также все необходимые капиталовложения. Остаток распределяется, а часть от этой суммы пойдет украинской корпорации.

За ГТС «Нафтогаз» может получить больше 180 млрд грн, — заявил он.

Эту сумму могут выплатить за десять лет.

Специалист добавил, что транзит российского газа через ГТС Украины после завершения нового пятилетнего контракта будет зависеть от различных факторов. Среди них — спрос на европейском рынке и строительство альтернативных газопроводов.

Ранее Витренко заявил, что ГТС Украины планируют использовать две европейские компании. Их назвать чиновник отказался.