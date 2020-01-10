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За украинскую ГТС "Нафтогаз" может получить 180 млрд грн - Витренко, фото: facebook
За украинскую ГТС «Нафтогаз» может получить 180 млрд грн — Витренкоhttps://racurs.ua/n131841-za-ukrainskuu-gts-naftogaz-mojet-poluchit-180-mlrd-grn-vitrenko.htmlРакурс
Газотранспортная система Украины (ГТС) может стать очень прибыльной для «Нафтогаза».
Исполнительный директор компании Юрий Витренко оценил доходы на уровне более 180 млрд грн. Об этом он сообщил в интервью Liga.net.
Новый оператор будет отдавать часть прибыли. Доходы покроют расходы и работы, а также все необходимые капиталовложения. Остаток распределяется, а часть от этой суммы пойдет украинской корпорации.
За ГТС «Нафтогаз» может получить больше 180 млрд грн, — заявил он.
Эту сумму могут выплатить за десять лет.
Специалист добавил, что транзит российского газа через ГТС Украины после завершения нового пятилетнего контракта будет зависеть от различных факторов. Среди них — спрос на европейском рынке и строительство альтернативных газопроводов.
Ранее Витренко заявил, что ГТС Украины планируют использовать две европейские компании. Их назвать чиновник отказался.
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