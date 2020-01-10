Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
За українську ГТС Нафтогаз може отримати 180 млрд грн – Вітренко, фото: facebook

За українську ГТС «Нафтогаз» може отримати 180 млрд грн — Вітренко

10 січ 2020, 15:38
999

Газотранспортна система України (ГТС) може стати дуже прибутковою для «Нафтогазу».

Виконавчий директор компанії Юрій Вітренко оцінив доходи на рівні більше 180 млрд грн. Про це він повідомив в інтерв’ю Liga.net.

Новий оператор віддаватиме частину прибутку. Доходи покриють витрати і роботи, а також всі необхідні капіталовкладення. Залишок розподіляється, а частина від цієї суми піде українській корпорації.

За ГТС «Нафтогаз» може отримати більше 180 млрд грн, — заявив він.

Цю суму можуть виплатити за десять років.

Фахівець додав, що транзит російського газу через ГТС України після завершення нового п’ятирічного контракту залежатиме від різних факторів. Серед них — попит на європейському ринку та будівництво альтернативних газопроводів.

Раніше Вітренко заявив, що ГТС України планують використовувати дві європейські компанії. Їх назвати чиновник відмовився.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Охоронця уламків зі збитого рейсу MH-17 затримали на Донеччині (ФОТО)

Бойовика-охоронця уламків зі збитого над Донеччиною у 2014 році рейсу MH-17 затримали прикордонники. Його вирахували за фотографіями із соцмереж. На одній з них він у військовій формі зі зброєю сфотографувався на фоні уламків збитого літака

Новини України
16:29

Занепад українського Лас-Вегаса: в Рябошапки продовжують закривати ігрові зали

В Офісі генпрокурора запевняють, що боротьба з незаконним гральним бізнесом у розпалі: за останній час закрили ще 911 нелегальних гральних закладів по всій Україні, відкрили 437 кримінальних проваджень і провели 1,2 тис. обшуків

Новини України
16:12

Падіння літака МАУ: Іран розкриє «чорні ящики» у п’ятницю або передасть самописці іншим країнам

Сьогодні Іран оцінить стан «чорних ящиків» літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана. Якщо будуть виявлені критичні пошкодження бортових самописців, то для розшифровки інформації вони будуть передані іншим країнам

Світові новини
13:56