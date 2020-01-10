За українську ГТС Нафтогаз може отримати 180 млрд грн – Вітренко, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131841-za-ukrayinsku-gts-naftogaz-moje-otrymaty-180-mlrd-grn-vitrenko.html

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Газотранспортна система України (ГТС) може стати дуже прибутковою для «Нафтогазу».

Виконавчий директор компанії Юрій Вітренко оцінив доходи на рівні більше 180 млрд грн. Про це він повідомив в інтерв’ю Liga.net.

Новий оператор віддаватиме частину прибутку. Доходи покриють витрати і роботи, а також всі необхідні капіталовкладення. Залишок розподіляється, а частина від цієї суми піде українській корпорації.

За ГТС «Нафтогаз» може отримати більше 180 млрд грн, — заявив він.

Цю суму можуть виплатити за десять років.

Фахівець додав, що транзит російського газу через ГТС України після завершення нового п’ятирічного контракту залежатиме від різних факторів. Серед них — попит на європейському ринку та будівництво альтернативних газопроводів.

Раніше Вітренко заявив, що ГТС України планують використовувати дві європейські компанії. Їх назвати чиновник відмовився.