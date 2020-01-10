Суд обязал НАБУ расследовать информацию журналистов о хищении 31 млн грн в «Укрзализныце»

НАБУ. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n131845-sud-obyazal-nabu-rassledovat-informaciu-jurnalistov-o-hischenii-31-mln-grn-v-ukrzaliznyce.html

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провести досудебное расследование по информации журналистов ОО «Зализныця без коррупции» о возможных хищениях в «Укрзализныце» на сумму 31 млн грн.

Об этом сообщило издание Bihus.Info.

Журналисты провели независимое расследование, в ходе которого заподозрили должностных лиц филиала «Пассажирская компания» АО «Укразализныця» в отмывании 31 млн грн.

Было установлено, что вышеуказанной компанией на протяжении 2019 года было проведено 26 открытых торгов по закупке каменного угля. Победителями данных открытых торгов стали компании ООО «НПП Бизнес-Альянс», ООО «Праймтехпостач», ООО «Вуглеторфзбагачення» и ООО «Паливторг».

С данными компаниями было заключено 26 договоров на поставку каменного угля на общую сумму 91,8 млн грн. Журналистам удалось установить, что закупка угля осуществлялась по завышенным ценам и переплата составила 31 млн грн.

Журналисты предоставили результаты своего расследования в НАБУ, однако в ведомстве отказались регистрировать уголовное производство по данному факту.

Но журналисты не стали останавливаться и обратились в ВАКС, который своим решением обязал НАБУ начать досудебное расследование по факту возможного хищения в «Укрзализныце».

НАБУ открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата). Подобные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.