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НАБУ. Фото: delo.ua

Суд зобов’язав НАБУ розслідувати інформацію журналістів про розкрадання 31 млн грн в «Укрзалізниці»

10 січ 2020, 16:25
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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провести досудове розслідування за інформацією журналістів ГО «Залізниця без корупції» про можливі розкрадання в «Укрзалізниці» на суму 31 млн грн.

Про це повідомило видання Bihus.Info.

Журналісти провели незалежне розслідування, під час якого запідозрили посадових осіб філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» у відмиванні 31 млн грн.

Було встановлено, що вищевказаною компанією протягом 2019 року було проведено 26 відкритих торгів із закупівлі кам’яного вугілля. Переможцями даних відкритих торгів стали компанії ТОВ «НВП Бізнес-Альянс», ТОВ «Праймтехпостач», ТОВ «Вуглеторфзбагачення» і ТОВ «Паливторг».

З даними компаніями було укладено 26 договорів на поставку кам’яного вугілля на загальну суму 91,8 млн грн. Журналістам вдалося встановити, що закупівля вугілля здійснювалася за завищеними цінами і переплата склала 31 млн грн.

Журналісти надали результати свого розслідування до НАБУ, однак у відомстві відмовилися реєструвати кримінальне провадження за даним фактом.

Але журналісти не стали зупинятися і звернулися до ВАКС, який своїм рішенням зобов’язав НАБУ почати досудове розслідування за фактом можливого розкрадання в «Укрзалізниці».

НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата). Подібні злочини передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 12 років із конфіскацією майна.


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