Украинский эзотерический детектив взял награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n131850-ukrainskiy-ezotericheskiy-detektiv-vzyal-nagradu-na-kinofestivale-v-los-andjelese-video.html

Ракурс

Украинский фильм «Посторонний» (Stranger) победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Лента победила на международном фестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival. Это уже вторая награда фильма за сценарий и восьмая в целом, сообщает сегодня пресс-центр Госкино Украины.

Жанр фильма «Посторонний» — эзотерический детектив. Согласно сюжету, команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления. Так же таинственно исчезает пациентка водолечебницы, принимавшая ванну. Эти загадочные исчезновения будет расследовать инспектор Глуховская, которая до этого раскрывала все свои дела.

Лента должна выйти в украинский прокат в 2020 году, а сейчас продолжается путешествие «Постороннего» по миру. Так, предыдущую награду за сценарий лента получила в Колумбии на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia. Также фильм побеждал на фестивалях в Японии, Канаде и США.

Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли в фильме исполнили актрисы Анастасия Евтушенко и Дарья Трегубова.

Как писал «Ракурс», украинская драма «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого вошла в топ-50 лучших фильмов последнего десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Украинский фильм занял 48 позицию, оставив позади фильма «Однажды в Голливуде» и «Черная пантера».