Український езотеричний детектив взяв нагороду на кінофестивалі в Лос-Анджелесі. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n131850-ukrayinskyy-ezoterychnyy-detektyv-vzyav-nagorodu-na-kinofestyvali-v-los-andjelesi-video.html

Ракурс

Український фільм «Сторонній» (Stranger) переміг на кінофестивалі в Лос-Анджелесі в номінації «Найкращий оригінальний сценарій».

Стрічка перемогла на міжнародному фестивалі фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival. Це вже друга відзнака фільму за сценарій і восьма в цілому, повідомляє сьогодні прес-центр Держкіно України.

За жанром «Сторонній» — це езотеричний детектив. Згідно з сюжетом фільму, команда з синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу. Так само таємничо зникає пацієнтка водолікарні, яка приймала ванну. Ці загадкові зникнення розслідуватиме інспектор Глуховська, котра до цього розкрила всі свої справи.

Стрічка має вийти в український прокат у 2020 році, а наразі триває світова подорож «Стороннього». Так, попередню нагороду за сценарій стрічка отримала в Колумбії на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia. Також фільм перемагав на фестивалях в Японії, Канаді та США.

Режисером і автором сценарію фільму є Дмитро Томашпольський. Головні ролі в фільмі виконали акторки Анастасія Євтушенко та Дар’я Трегубова.

Як писав «Ракурс», українська драма «Плем’я» режисера Мирослава Слабошпицького увійшла в топ-50 кращих фільмів останнього десятиліття за версією журналу Rolling Stone. Український фільм зайняв 48-му позицію, залишивши позаду стрічки «Одного разу в Голлівуді» та «Чорна пантера».