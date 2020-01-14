Вакансии разработчиков блокчейна названы самыми популярными в 2020 году, фото: pixabay

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Ракурс

Вакансии разработчиков блокчейна оказались самыми популярными в 2020 году.

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn провела исследования. В блоге организации опубликованы подробности.

В США, Австралии, Великобритании, Германии и Франции чаще всего ищут работу в данном направлении. Такие предложения на рынке труда популярны, чем вакансии разработчиков искусственного интеллекта.

Блокчейн вышел из теневого мира крипто валют, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что за последние годы ситуация значительно изменилась. Крупнейшие корпорации IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express уже сделали технологию блокчейна направлением бизнеса.

Среди hard skills блокчейн лидирует. Ту да входят и UX дизайн, облачные вычисления, искусственный интеллект и другие технические навыки. Бизнес-аналитика, партнерский маркетинг и видео производство также названы полезными.

Напомним, в декабре запустили Государственный фонд стартапов. Правительство считает, что это улучшит условия ведения бизнеса.