Вакансії розробників блокчейну названі найпопулярнішими у 2020 році, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132018-vakansiyi-rozrobnykiv-blokcheynu-nazvani-naypopulyarnishymy-u-2020-roci.html

Ракурс

Вакансії розробників блокчейну виявились найпопулярнішими у 2020 році.

Соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn провела дослідження. У блозі організації опубліковані подробиці.

В США, Австралії, Великій Британії, Німеччині та Франції найчастіше шукають роботу у даному напрямку. Такі пропозиції на ринку праці є популярними, ніж вакансії розробників штучного інтелекту.

Блокчейн вийшов з тіньового світу крипто валют, — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що за останні роки ситуація значно змінилась. Найбільші корпорації IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft, Amazon і American Express вже зробили технологію блокчейну напрямком бізнесу.

Серед hard skills блокчейн лідирує. UX дизайн, хмарні обчислення, штучний інтелект і інші технічні навички туди віднесені. Бізнес-аналітика, партнерський маркетинг і відео виробництво також названі корисними.

Нагадаємо, у грудні запустили Державний фонд стартапів. Уряд вважає, що це покращить умови ведення бізнесу.