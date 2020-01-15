Рада меняет Конституцию, ряд кодексов и принимает закон о среднем образовании, фото — Фейсбук Яна Доброносова

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В Верховной Раде среда, 15 января, будет напряженным днем. В парламенте депутаты намерены предпринять еще одну попытку изменить Конституцию и ряд кодексов, а также принять закон о полном среднем образовании.

В повестке дня Рады на сегодня запланировали рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (№ 2598). В случае положительного голосования за него депутаты направят проект в Конституционный суд.

К рассмотрению во втором чтении запланированы проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке» (№ 2314), а также проект закона «О полном общем среднем образовании» (№ 0901), проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц» (№ 0930).

Для повторного рассмотрения в первом чтении вынесли проект закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д), а также несколько альтернативных к нему документов.