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Рада змінює Конституцію, низку кодексів і ухвалює закон про середню освіту, фото — Фейсбук Яна Доброносов

Рада змінює Конституцію, низку кодексів і ухвалює закон про середню освіту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 січ 2020, 10:03
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У Верховній Раді середа, 15 січня, буде напруженим днем. В парламенті депутати мають намір здійснити ще одну спробу змінити Конституцію і низку кодексів, а також ухвалити закон про повну середню освіту.

У порядку денному Ради на сьогодні є проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (№ 2598). У випадку позитивного голосування за нього депутати спрямують проект на висновок до Конституційного суду.

До розгляду у другому читанні заплановані проект закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (№ 2314), а також проект закону «Про повну загальну середню освіту» (№ 0901), проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (№ 0930).

Для повторного розгляду у першому читанні винесли проект закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (№ 2285-д), а також декілька альтернативних до нього документів.

Джерело: Ракурс


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