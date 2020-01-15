Рада змінює Конституцію, низку кодексів і ухвалює закон про середню освіту, фото — Фейсбук Яна Доброносов

https://racurs.ua/ua/n132051-rada-zminuie-konstytuciu-nyzku-kodeksiv-i-uhvaluie-zakon-pro-serednu-osvitu-translyaciya.html

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У Верховній Раді середа, 15 січня, буде напруженим днем. В парламенті депутати мають намір здійснити ще одну спробу змінити Конституцію і низку кодексів, а також ухвалити закон про повну середню освіту.

У порядку денному Ради на сьогодні є проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (№ 2598). У випадку позитивного голосування за нього депутати спрямують проект на висновок до Конституційного суду.

До розгляду у другому читанні заплановані проект закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (№ 2314), а також проект закону «Про повну загальну середню освіту» (№ 0901), проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (№ 0930).

Для повторного розгляду у першому читанні винесли проект закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (№ 2285-д), а також декілька альтернативних до нього документів.