Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине на 19 января ожидается без существенных осадков, прогнозируют переменную облачность.

Ночью температура воздуха 2−6° мороза, а днем от 0° до 4° выше нуля по Цельсию. Ветер в Украине восточный 5−10 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью-от 2−4° мороза, а днем 0−2° выше нуля.

Во Львове завтра тоже ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем 1−3° тепла.

В Одессе в пятницу солнце и облачность. Ночью температура воздуха от 1° до 3° мороза, днем 2−4° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 2−4° ниже нуля, а днем ожидается 1−3° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет облачно. Ночью температура воздуха 2−4° мороза, днем 1−3° тепла.

В Карпатах 19 января будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью 2−6° мороза, днем 1−4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в Скалистых горах на западе США и Канады появились гигантские снежные арт-объекты, которые создает 61-летний британский художник Саймон Бек.