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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 19 січня: синоптики обіцяють до 4° тепла та мінливу хмарність (КАРТА)

18 січ 2020, 18:37
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Погода в Україні 19 січня очікується без істотних опадів, прогнозують мінливу хмарність.

Вночі температура повітря 2−6° морозу, а вдень від 0° до 4° вище нуля за Цельсієм. Вітер в Україні східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 2−4° морозу, а вдень 0−2° вище нуля.

У Львові завтра теж очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, вдень від 1−3° тепла.

В Одесі у п’ятницю сонце та хмарність. Вночі температура повітря від 1° до 3° морозу, вдень 2−4° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 2−4° нижче нуля, а вдень очікується 1−3° тепла.

У Харкові найближчої доби буде хмарно. Вночі температура повітря 2−4° морозу, вдень 1−3° тепла.

У Карпатах 19 січня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 2−6° морозу, вдень 1−4° тепла.

Погода в Україні на 19 січня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 19 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, в Скелястих горах на заході США та Канади з’явилися гігантські снігові арт-об'єкти, які створює 61-річний британський художник Саймон Бек.

Джерело: Ракурс


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