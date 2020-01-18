Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n132264-pogoda-v-ukrayini-na-19-sichnya-synoptyky-obicyaut-do-4-tepla-ta-minlyvu-hmarnist-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 січня очікується без істотних опадів, прогнозують мінливу хмарність.

Вночі температура повітря 2−6° морозу, а вдень від 0° до 4° вище нуля за Цельсієм. Вітер в Україні східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 2−4° морозу, а вдень 0−2° вище нуля.

У Львові завтра теж очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, вдень від 1−3° тепла.

В Одесі у п’ятницю сонце та хмарність. Вночі температура повітря від 1° до 3° морозу, вдень 2−4° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 2−4° нижче нуля, а вдень очікується 1−3° тепла.

У Харкові найближчої доби буде хмарно. Вночі температура повітря 2−4° морозу, вдень 1−3° тепла.

У Карпатах 19 січня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 2−6° морозу, вдень 1−4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, в Скелястих горах на заході США та Канади з’явилися гігантські снігові арт-об'єкти, які створює 61-річний британський художник Саймон Бек.