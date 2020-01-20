Обыски в Херсоне: по делу Гандзюк силовики задержали Павловского

Обыски в Херсоне: в деле Гандзюк силовики задержали Павловского, фото — ТСН

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В Херсоне во время спецоперации силовиков задержали Игоря Павловского, которого подозревают в организации убийства секретаря горсовета и активистки Екатерины Гандзюк. Речь идет о сокрытии нападения на Гандзюк и создании преступной организации.

Именно Павловского считают главарем банды. В Офисе генпрокурора сообщили, что в целом девяти лицам объявили новые подозрения в участии в преступной организации, которая занималась похищением людей и поджогом их имущества.

Относительно Павловского (экс-помощника бывшего нардепа восьмого созыва Николая Паламарчука) в пресс-службе Офиса генпрокурора заявили: есть доказательства того, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей на Херсонщине. Целью этого было прекращение их общественной деятельности и запугивание.

Источники «Зеркала недели» в Офисе генпрокурора указывают на то, что Павловского планируют доставить в Печерский райсуд Киева. Прокуроры будут просить арестовать его на два месяца. Его обвиняют в сокрытии нападения на активистку, поскольку именно он помогал бежать из Херсона исполнителям преступления (Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу). Адвокаты и врачи пытаются защитить подозреваемого от перевозки в Киев.

В прошлом году Павловский заявил, что не знал Екатерины, а с Мангером и Левиным (также фигурантами) виделся несколько раз.

Кроме задержания Павловского, сегодня на Херсонщине провели до 30 обысков, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве Гандзюк. Изъяли огнестрельное оружие и другие вещи. Правоохранители побывали в доме у Павловского, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука. Именно этих лиц следствие и активисты связывают с нападением на активистку.

СМИ сообщают, что под следственные действия силовиков попали члены так называемой группировки «москалей». Его участник Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске. Именно его называют организатором нападения на Гандзюк.

По версии активистов движения «Кто убил Катю Гандзюк?» Посредником между исполнителями преступления и заказчиком вроде был именно Павловский. Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер ранее объявляли подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили ее.