Обшуки у Херсоні: у справі Гандзюк силовики затримали Павловського, фото — ТСН

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У Херсоні під час спецоперації силовиків затримали Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації вбивства секретаря міськради та активістки Катерини Гандзюк. Йдеться про приховання нападу на Гандзюк і створення злочинної організації.

Саме Павловського вважають ватажком банди. В Офісі генпрокурора повідомили, що загалом дев’ятьом особам оголосили нові підозри в участі у злочинній організації, яка займалась викраденням людей і підпалом їхнього майна.

Щодо Павловського (екс-помічника колишнього нардепа восьмого скликання Миколи Паламарчука) в прес-службі Офісу генпрокурора заявили: мають докази того, що він створив злочинну організацію для побиття людей та підпалів автомобілів на Херсонщины. Метою цього було припинення їхньої громадської діяльності та залякування.

Джерела «Дзеркала тижня» в Офісі генпрокурора вказують на те, що Павловського планують доставити до Печерського райсуду Києва. Прокурори проситимуть заарештувати його на два місяці. Його обвинувачують у приховуванні нападу на активістку, оскільки саме він допомагав втекти з Херсона виконавцям злочину (Сергію Торбіна та Володимира Васяновича). Адвокати й лікарі намагаються захистити підозрюваного від перевезення в Київ.

Торік Павловський розповів, що не знав Катерину, а з Мангером і Левіним (іншими фігурантами) бачився декілька разів.

Крім затримання Павловського, сьогодні на Херсонщині здійснили до 30 обшуків, щоб віднайти додаткові докази у справі про вбивство Гандзюк. Вилучили вогнепальну зброю та інші речі. Правоохоронці побували в будинку Павловського, в голови Херсонської облради Владислава Мангера, колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його екс-заступника Євгена Рищука. Саме цих осіб і слідство, і активісти пов’язують із нападом на активістку.

ЗМІ повідомляють, що під слідчі дії силовиків потрапили члени так званого угруповання «Москалів». Його учасник Олексiй Левін (Москаленко) тривалий час перебуває у міжнародному розшуку. Саме його називають організатором нападу на Гандзюк.

За версією активістів з руху «Хто вбив Катю Гандзюк?» посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був саме Павловський. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру раніше оголошували підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.