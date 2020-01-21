Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения, фото: Национальная полиция

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В осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге подозревается 31-летний ранее судимый местный житель.

У него был изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, был осуществлен вандализм. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что установить личность подозреваемого удалось благодаря опросу свидетелей и изучению видео с камер видеонаблюдения.

Сейчас осуществляются мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого.

Памятник жертвам Холокоста расположен в Центрально-Городском районе Кривого Рога. 19 января на этой памятной стеле красной краской был закрашен текст, который сообщал, что нацисты в годы Второй мировой войны убили в этом городе 15 тыс. евреев.

По факту вандализма открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, по словам посла Израиля в Украине Джоэла Лиона, оскверненный памятник в Кривом Роге расположен неподалеку от жилья родителей президента Украины Владимира Зеленского.