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Підозрюваний потрапив на записи камер відеоспостереження, фото: Національна поліція

Пам’ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель — поліція (ВІДЕО)

21 січ 2020, 09:17
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У спаплюженні пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.

В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.

Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.

Пам’ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам’ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.

За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за словами посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, спаплюжений пам’ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Ракурс


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