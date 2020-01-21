Підозрюваний потрапив на записи камер відеоспостереження, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html

Ракурс

У спаплюженні пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.

В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.

Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.

Пам’ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам’ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.

За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за словами посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, спаплюжений пам’ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського.