Закон о дезинформации предусматривает лицензирование журналистов и введение «индекса доверия», фото — Закон и бизнес

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Законом о вмешательстве в журналистскую деятельность назвал так называемый законопроект о дезинформации глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он призвал разработчика этого документа, Министерство культуры, «откровенно представить свои реальные намерения, а не маскировать законодательные инициативы под закон о борьбе с дезинформацией».

Томиленко проанализировал опубликованную 20 января сравнительную таблицу к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации». Он утверждает, что в нем детализируется усиленное государственное регулирование деятельности украинских журналистов, вводится должность правительственного уполномоченного по блокированию информации и медиа, вводится уголовная ответственность (заключение до 7 лет).

Государство будет предоставлять СМИ «индекс доверия», который будет действовать один год. С его помощью Уполномоченный по вопросам информации может требовать у СМИ «опровержение дезинформации» и угрожать судебным преследованием. Как утверждает Томиленко, Уполномоченный получит право просить в суде заблокировать доступ в Украине к любому сайту или, например, анонимному телеграм-каналу.

Ключевая идея Минкульта — введение по сути лицензирования журналистской профессии. В Украине будут работать журналисты и «профессиональные журналисты». Закон содержит специальный раздел «Самоуправление журналистов Украины», в котором государство в двадцати статьях регламентирует деятельность специальной «Ассоциации профессиональных журналистов Украины», — написал Томиленко в Фейсбук.

Кроме этого законопроекта, в конце декабря 2019 года в Раде зарегистрировали проект закона о медиа № 2693. Его авторами стала группа нардепов из «Слуги народа». В нем предусмотрены положения о запрете заниматься журналистикой и о блокировании контента.