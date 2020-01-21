Закон про дезінформацію передбачає ліцензування журналістів та запровадження «індексу довіри», фото — Закон і бізнес

https://racurs.ua/ua/n132422-zakon-pro-dezinformaciu-peredbachaie-licenzuvannya-jurnalistiv-ta-zaprovadjennya-indeksu.html

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Законом про втручання в журналістську діяльність назвав так званий законопроект про дезінформацію глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Він закликав розробника цього документу, Міністерство культури, «відверто презентувати свої реальні наміри, а не маскувати свої законодавчі ініціативи під закон про боротьбу із дезінформацією».

Томіленко проаналізував опубліковану 20 січня порівняльну таблицю до проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації». Він переконує, що у ньому деталізується посилене державне регулювання діяльності українських журналістів, запроваджується посада урядового Уповноваженого з блокування інформації та медіа і запроваджується кримінальна відповідальність (ув'язнення до 7 років).

Держава надаватиме ЗМІ «індекс довіри», який діятиме один рік. За його посередництвом Уповноважений з питань інформації вимагатиме у ЗМІ «спростування дезінформації» та погрожуватиме судовим переслідуванням. Як стверджує Томіленко, в Уповноваженого є право просити заблокувати доступ в Україні до будь-якого сайту чи, наприклад, анонімного телеграм-каналу.

Ключова ідея Мінкульту — запровадження по суті ліцензування журналістської професії. В Україні працюватимуть журналісти та «професійні журналісти». Закон містить спеціальний розділ «Самоврядування журналістів України», у якому держава у двадцяти статтях регламентує діяльність спеціальної «Асоціації професійних журналістів України», — написав Томіленко у Фейсбук.

Окрім цього законопроекту, наприкінці грудня 2019 року у Раді зареєстровано проект закону про медіа № 2693. Його авторами стала група нардепів зі «Слуги народу». У ньому передбачені положення про заборону займатися журналістикою і про блокування контенту.