Отек мозга представляет серьезную опасность для жизни пострадавших

https://racurs.ua/n132499-nanochasticy-pomogaut-umenshit-povrejdeniya-mozga-posle-travmy.html

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После черепно-мозговой травмы наиболее опасное повреждение вызывает вторичный отек мозга, который сдавливает его внутри черепа.

Лечения от этого еще нет, однако ученые из Северо-Западного университета (Иллинойс, США) смогли значительно уменьшить отек и повреждение мозга после травмы путем введения наночастиц в кровь в течение двух часов после травмы, сообщает издание EurekAlert.

Результаты гораздо лучше, чем мы предполагали, — отмечают исследователи. — Мы считаем, что это может обеспечить первое реальное и практическое лечение для людей со значительной травмой мозга.

Отмечается, что эти наночастицы могут быть легко набраны в шприц и введены пострадавшему сразу же после получения травмы в полевых условиях медиками скорой помощи или в приемном отделении больницы для предотвращения вторичных повреждений.

После черепно-мозговой травмы организм запускает воспалительную реакцию, которая вызывает каскад иммунных реакций, приводящих к набуханию мозга.

Пациент может прийти в отделение скорой помощи, ходить и говорить, но потом у него возникает отек мозга и он может умереть, — подчеркивают исследователи. — Единственное, что может сделать хирург, это раскрыть череп, чтобы снять давление, но мозг все равно продолжает опухать.

Пока еще соответствующие опыты проводились только на мышах. Теперь ученые пытаются получить разрешение на проведение клинических испытаний своего изобретения.

Напомним, ученые недавно установили, что сотрясение меняет способ передачи информации в мозге.