Набряк мозку становить серйозну небезпеку для життя постраждалих

https://racurs.ua/ua/n132499-nanochastynky-dopomagaut-zmenshyty-poshkodjennya-mozku-pislya-travmy.html

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Після черепно-мозкової травми найбільш небезпечне пошкодження викликає вторинний набряк мозку, який здавлює його усередині черепа.

Лікування від цього ще немає, проте вчені з Північно-Західного університету (Іллінойс, США) змогли значно зменшити набряк і ушкодження мозку після травми шляхом введення наночастинок у кров протягом двох годин після травми, повідомляє видання EurekAlert.

Результати набагато краще, ніж ми передбачали, — зазначають дослідники. — Ми вважаємо, що це може забезпечити перше реальне і практичне лікування для людей зі значною травмою мозку.

Зазначається, що ці наночастки можуть бути легко набрані у шприц і введені постраждалому відразу ж після отримання травми в польових умовах медиками швидкої допомоги або в приймальному відділенні лікарні для запобігання вторинних ушкоджень.

Після черепно-мозкової травми організм запускає запальну реакцію, яка викликає каскад імунних реакцій, що призводять до набрякання мозку.

Пацієнт може прийти у відділення швидкої допомоги, ходити і говорити, але потім у нього виникає набряк мозку і він може померти, — наголошують дослідники. — Єдине, що може зробити хірург, це розкрити череп, щоб зняти тиск, але мозок все одно продовжує опухати.

Наразі відповідні досліди проводилися лише на мишах. Тепер учені намагаються отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань свого винаходу.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що струс змінює спосіб передачі інформації в мозку.