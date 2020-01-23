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В Днепре микроавтобус сбил пешеходов. Фото: Информатор

В Днепре пьяный водитель въехал в толпу, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

23 янв 2020, 21:14
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, произошло в Днепре.

Авария произошла 23 января на ул. Ударников. В результате ДТП пострадали четыре пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Сегодня около 17.40 водитель автомобиля Mersedes Sprinter (Мерседес Спринтер) 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители заявили, что водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Тем временем издание «Информатор» пишет, что двух женщин госпитализировали в больницу Мечникова, а мужчину доставили в 16 городскую больницу. Карета «скорой» повезла 12-летнего мальчика в областную детскую больницу. Предварительно известно, что в тяжелом состоянии находится одна из пострадавших и ребенок.

В Днепре микроавтобус сбил пешеходов. Фото: Информатор

Напомним, 22 января в Киеве нетрезвая женщина устроила масштабное дорожно-транспортное происшествие возле супермаркета Novus. Она, находясь рулем престижного внедорожника Porsche Cayenne, протаранил шесть автомобилей.


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