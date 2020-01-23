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У Дніпрі мікроавтобус збив пішоходів. Фото: Інформатор

У Дніпрі п’яний водій в’їхав у натовп, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

23 січ 2020, 21:14
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Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб, сталася у Дніпрі.

Аварія сталася 23 січня на вул. Ударників. Внаслідок ДТП постраждало четверо пішоходів, серед яких 12-річний хлопчик. Сьогодні близько 17.40 водій автомобіля MersedesSprinter (Мерседес Спрінтер) 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці заявили, що водій попередньо знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Тим часом видання «Інформатор» пише, що двох жінок госпіталізували до лікарні Мечникова, а чоловіка доправили до 16 міської лікарні. Карета «швидкої» повезла 12-річного хлопчика до обласної дитячої лікарні. Попередньо відомо, що у важкому стані перебуває одна з постраждалих та дитина.

У Дніпрі мікроавтобус збив пішоходів. Фото: Інформатор

Нагадаємо, 22 січня у Києві нетвереза жінка влаштувала масштабну дорожньо-транспортну пригоду біля супермаркету Novus. Вона, перебуваючи кермом престижного позашляховика Porsche Cayenne, протаранила шість автомобілів.


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