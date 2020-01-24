ФСБ заявила о задержании «украинского диверсанта». Фото: rg.ru

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Ракурс

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Крыму местного жителя.

Оккупанты утверждают, что житель полуострова якобы по заданию спецслужб Украины устроил в Симферополе схроны с боеприпасами. Российские силовики обнаружили и изъяли 9 электродетонаторов, 3 запалы, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой 5 кг. Об этом 24 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

ФСБ России задержан житель Республики Крым, который оборудовал по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, — пишет СМИ.

В отношении задержанного оккупанты возбудили уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ. Подконтрольный Москве суд уже арестовал его.

Напомним, 30 декабря Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Украины в оккупированном Крыму. Украинцев силовики обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска, против них возбудили уголовное производство. Подконтрольный Москве суд в Крыму арестовал задержанных.