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ФСБ заявила про затримання «українського диверсанта». Фото: rg.ru

ФСБ заявила про затримання в Криму так званого українського диверсанта

24 січ 2020, 10:29
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Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Криму місцевого мешканця.

Окупанти стверджують, що житель півострова начебто за завданнях спецслужб України облаштував у Сімферополі схрони з боєприпасами. Російські силовики виявили та вилучили 9 електродетонаторів, 3 запали, підривники уповільненої дії та бризантну вибухову речовину загальною масою 5 кг. Про це 24 січня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ РФ.

ФСБ Росії затриманий житель Республіки Крим, який обладнав за завданням спецслужб України на території регіону схрони з боєприпасами і вибуховими речовинами, — пише ЗМІ.

Стосовно затриманого окупанти порушили кримінальні справи за ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ. Підконтрольний Москві суд вже арештував його.

Нагадаємо, 30 грудня Федеральна служба безпеки Росії затримала двох громадян України в окупованому Криму. Українців силовики звинувачують у спробі покинути Крим в обхід російських пунктів пропуску, проти них порушили кримінальне провадження. Підконтрольний Москві суд у Криму заарештував затриманих.


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