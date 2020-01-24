«Нафтогаз»: жители 30 городов могут остаться без отопления из-за долгов за газ

Нафтогаз. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n132615-naftogaz-jiteli-30-gorodov-mogut-ostatsya-bez-otopleniya-iz-za-dolgov-za-gaz.html

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НАК «Нафтогаз Украины» предупредил 37 предприятий-производителей тепла, которые не рассчитались за поставленный газ, о риске прекращения подачи голубого топлива с 1 февраля 2020 года. Прекращение поставок газа автоматически ставит под угрозу срыва отопительный сезон в 30 городах Украины.

Общая сумма долга предприятий-производителей тепла перед «Нафтогазом» по состоянию на 23 января текущего года составляет более 454,4 млн грн, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Среди должников числятся предприятия, которые поставляют тепло жителям таких крупных городов, как Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Житомир, Полтава, Сумы и Херсон. Долги также имеют ряд предприятий, которые обеспечивают теплом жителей районных центров Украины.

В «Нафтогазе» напомнили, что за потребленный в декабре 2019 года газ предприятия обязаны рассчитаться до 25 января 2020 года.

Если до указанной даты предприятия не рассчитаются с «Нафтогазом», то поставки газа должникам будут прекращены с 1 февраля 2020 года.