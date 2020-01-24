«Нафтогаз»: жителі 30 міст можуть залишитися без опалення через борги за газ

Нафтогаз. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n132615-naftogaz-jyteli-30-mist-mojut-zalyshytysya-bez-opalennya-cherez-borgy-za-gaz.html

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НАК «Нафтогаз України» попередив 37 підприємств-виробників тепла, які не розрахувалися за поставлений газ, про ризик припинення подачі блакитного палива з 1 лютого 2020 року. Припинення поставок газу автоматично ставить під загрозу зриву опалювальний сезон у 30 містах України.

Загальна сума боргу підприємств-виробників тепла перед «Нафтогазом» станом на 23 січня поточного року становить понад 454,4 млн грн, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Серед боржників числяться підприємства, які постачають тепло жителям таких великих міст, як Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Житомир, Полтава, Суми та Херсон. Борги також мають підприємства, які забезпечують теплом жителів низки районних центрів України.

У «Нафтогазі» нагадали, що за спожитий у грудні 2019 року газ підприємства зобов’язані розрахуватися до 25 січня 2020 року.

Якщо до зазначеної дати підприємства не розрахуються із «Нафтогазом», то поставку газу боржникам буде припинено з 1 лютого 2020 року.