Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Раду внесен законопроект о принципах административно-территориального устройства Украины, фото: Тарас Волянюк

Правительство внесло в Раду законопроект об основах административно-территориального устройства Украины

25 янв 2020, 16:56
999

Законопроект № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины» 24 января внесен в Верховную Раду.

Его инициаторами являются Кабинет министров и премьер Алексей Гончарук. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект передан на рассмотрение руководству парламента, его текст на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Об одобрении правительством законопроекта, призванного сделать административное устройство соответствующим современным условиям, Гончарук сообщал в своем Telegram-канале 27 декабря 2019 года.

Тогда премьер отмечал, что этот законопроект должен определить четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

В пресс-службе Кабмина по поводу этого законопроекта тогда отмечали, что в Украине в настоящее время отсутствует специальный закон, регулирующий вопросы административно-территориального устройства, а ряд процедур в этой сфере остаются неопределенными. В то же время до сих пор действует указ Президиума Верховного Совета УССР № 1654-X от 12 марта 1981 года относительно административно-территориального устройства, большинство норм которого противоречат Конституции.

Напомним, в декабря 2019 года появился президентский проект изменений в Конституцию по децентрализации власти, который предусматривает ликвидацию районов и замену их округами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Авиакатастрофа самолета в Иране: виновного в атаке бросили за решетку

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» расследуют правоохранители. Виновный в трагедии находится в тюрьме

Новости мира
11:22

Коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны», я таким не занимаюсь: Лукашенко завел себе телефонного адъютанта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с опаской относится к современным гаджетам и не пользуется мобильным телефоном в целях безопасности. Мобильный телефон приносит президенту специально обученный адъютант

Новости мира
17:31   24 янв