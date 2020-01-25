В Раду внесен законопроект о принципах административно-территориального устройства Украины, фото: Тарас Волянюк

https://racurs.ua/n132643-pravitelstvo-vneslo-v-radu-zakonoproekt-ob-osnovah-administrativno-territorialnogo-ustroystva.html

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Законопроект № 2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины» 24 января внесен в Верховную Раду.

Его инициаторами являются Кабинет министров и премьер Алексей Гончарук. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект передан на рассмотрение руководству парламента, его текст на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Об одобрении правительством законопроекта, призванного сделать административное устройство соответствующим современным условиям, Гончарук сообщал в своем Telegram-канале 27 декабря 2019 года.

Тогда премьер отмечал, что этот законопроект должен определить четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

В пресс-службе Кабмина по поводу этого законопроекта тогда отмечали, что в Украине в настоящее время отсутствует специальный закон, регулирующий вопросы административно-территориального устройства, а ряд процедур в этой сфере остаются неопределенными. В то же время до сих пор действует указ Президиума Верховного Совета УССР № 1654-X от 12 марта 1981 года относительно административно-территориального устройства, большинство норм которого противоречат Конституции.

Напомним, в декабря 2019 года появился президентский проект изменений в Конституцию по децентрализации власти, который предусматривает ликвидацию районов и замену их округами.